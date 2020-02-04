مصر تعلن إعادة 32 صيادًا كانوا محتجزين في اليمن‎

استقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم الثلاثاء، الطائرة الخاصة التي أرسلتها مصر لنقل الـ32 صيادًا الذين كانوا محتجزين في اليمن، بعد الجهود التي بذلتها السلطات المصرية لإطلاق سراحهم.

وعلق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على الحادثة، قائلًا:“تابعت بكل فخر واعتزاز الجهود المكثفة المبذولة والتي استمرت لعدة أيام لإنهاء أزمة احتجاز 32 صيادًا مصريًا في اليمن، حيث أسفرت تلك الجهود عن الحفاظ على حياتهم ونقلهم بشكل آمن إلى الأراضي المصرية في إطار حرص الدولة على تأمين رعاياها في الداخل و الخارج“.

وأضاف الرئيس المصري في تعليق نشرته الصفحة الرسمية على موقع فيسبوك:“أتقدم بالشكر والتقدير للقائمين على عودتهم لبلادهم آمنين“.

وكان مركبا الصيد ”المصطفى الهادي“ و“وان تو“ وعلى متنهما 32 صيادًا من عزبة البرج بمركز دمياط والروضة بمركز فارسكور، قد أبحرا للصيد في المياه الإقليمية ديسمبر/كانون أول الماضي من ميناء برانيس في البحر الأحمر، إلا أنهما جنحا وتم احتجازهما من قبل السلطات اليمنية بتهمة اختراق المياه الإقليمية دون تصريح، في ميناء الحديدة اليمني، لحين خضوع الصيادين للمحاكمة، قبل أن تتمكن الجهود المصرية من إعادتهم مرة أخرى.