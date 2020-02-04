مصر.. إخلاء سبيل شادي أبو زيد مراسل ”أبلة فاهيتا“ بتدابير احترازية

أخلت محكمة مصرية، اليوم الثلاثاء، سبيل شادي أبو زيد، الناشط والمدون ومراسل برنامج ”أبلة فاهيتا“ وآخرين، بتدابير احترازية.

وتضمن حكم محكمة جنايات الجيزة إخلاء سبيل شادي أبو زيد ومصطفى فقير، ومهاب الإبراشي بتدابير احترازية، في القضية المتهمين فيها بالانضمام لجماعة إرهابية، ونشر شائعات وبيانات كاذبة ضد الدولة المصرية وإهانة وزارة الداخلية والأوضاع الاقتصادية.

وجاء حكم إخلاء سبيل المتهمين بعد قبول الاستئناف المقدم من أبو زيد، على قرار حبسه لمدة 45 يوما على ذمة التحقيقات، حيث قررت المحكمة إخلاء سبيله بتدابير احترازية.

وأثار أبو زيد حالة من الجدل عقب القبض عليه مسبقا في عام 2016؛ بعد قيامه بتوزيع بالونات عبارة عن واقيات ذكرية في احتفالات وطنية.