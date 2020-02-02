مصر تجلي 306 مصريين من ”ووهان“ الصينية

أرسلت مصر طائرة طبية إلى مدينة ووهان الصينية، لإجلاء المصريين العالقين البالغ عددهم 306 أشخاص، بسبب انتشار فيروس كورونا، فضلا عن إرسال 10 أطنان من المستلزمات الوقائية كمساعدة لإنقاذ ضحايا الفيروس القاتل.

وقالت وزارة الطيران المصرية في بيان لها إنه ”وفقا لتوجيهات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي باتخاذ الإجراءات اللازمة لعودة من يرغب من المصريين المقيمين في مدينة ووهان الصينية، تقرر إرسال طائرة طبية لإجلاء المصريين العالقين بالصين وعددهم قرابة 306 أشخاص“.

من جانبها، قالت وزارة الصحة المصرية إنه ”تم إرسال 10 أطنان من المستلزمات الوقائية كهدية من مصر للشعب الصيني على متن الطائرة التي ستقل المواطنين المصريين القادمين من مدينة ووهان، وذلك لدعمه في إطار عمق وترابط العلاقات وتعزيز سبل التعاون بين البلدين لمواجهة فيروس كورونا المستجد“.

في السياق، أوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزير الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن ”الدعم يشمل المستلزمات الوقائية التي يحتاجها أي مواطن لاتباع الإجراءات الوقائية مثل الماسكات والمطهرات الكحولية“، مشيرا إلى أن ”الدكتورة هالة زايد وجهت بإرسال تلك الشحنة دعما من مصر للشعب الصيني لمساعدة المواطنين الصينيين في الإجراءات الوقائية للتصدي لفيروس الكورونا المستجد nvov الذي اجتاح البلاد“.

وأكد مجاهد توافر مخزون استراتيجي كافٍ من المستلزمات الطبية والوقائية اللازمة لخطة التأمين الطبي للتصدي لفيروس الكورونا ومنع دخوله البلاد.