مصر.. حكم بسجن المقاول محمد علي 5 سنوات

قضت محكمة مصرية بحبس المقاول والفنان المغمور محمد علي بالسجن 5 سنوات، وإلزامه بسداد أكثر من 48 مليون جنيه، في قضية تهرب ضريبي.

واليوم، أصدرت محكمة جنح التهرب الضريبي، حكما بسجن محمد علي وهويدا خليل محمود، 5 سنوات لكل منهما، وكفالة 100 ألف جنيه أو ما يعادل ”6300 دولار تقريبا“، وغرامة مماثلة للضريبة المستحقة عليهما أداؤها.

وأقامت هيئة الضرائب العامة، دعوى قضائية ضد ”علي“؛ بتهمة التهرب من دفع الضرائب العامة المستحقة عليه.

كما ألزمت المحكمة المتهم بتسديد 41 مليونا و879 ألف جنيه، (حوالي 2.5 مليون دولار)، إلى خزينة الدولة، قيمة التهرب الضريبي.

وقررت المحكمة إلزام المتهم أيضا بمبلغ 6 ملايين و185 ألف جنيه، (حوالي 400 ألف دولار)، قيمة ضريبة المبيعات المستحقة عن الفترة من أكتوبر 2012 حتى 7 سبتمبر 2016.

وأثار محمد علي، المتعاون السابق مع الجيش المصري، جدلا واسعا مؤخرا؛ عندما غادر إلى إسبانيا وبدأ في بث مقاطع مصورة تنتقد القوات المسلحة والنظام المصري.