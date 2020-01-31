اتفاق بين مصر والسودان وأثيوبيا بشأن ملء وتشغيل سد النهضة

أعلنت كل من مصر وإثيوبيا والسودان، اليوم الجمعة، في بيان بيان مشترك التوصل إلى اتفاق حول جدول ملء ”سد النهضة“، وآلية التعامل مع حالات الجفاف.

وقال البيان إن الاتفاق يأتي ”بعد جولات من المفاوضات المضنية والشاقة بين وزراء الخارجية والموارد المائية في مصر والسودان وإثيوبيا، برعاية الولايات المتحدة الأمريكية ومشاركة البنك الدولي“.

وأضاف أن الاتفاق يشمل ”جدولا يتضمن خطة ملء سد النهضة على مراحل“، كما يشمل أيضا الآلية التي تتضمن الإجراءات ذات الصلة بالتعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد والسنوات الشحيحة أثناء الملء والتشغيل.

واستضافت العاصمة الأمريكية واشنطن؛ خلال الأيام الأربعة الماضية، مفاوضات بين الأطراف الثلاثة، التي يتوقع أن توقع على الاتفاق النهائي في نهاية شهر فبراير المقبل.