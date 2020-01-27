بين المؤبد والبراءة.. أحكام قضائية بحق 43 متهما في قضية ”ولاية سيناء“ بمصر

أسدلت محكمة الجنايات المصرية الستار، الاثنين، على القضية المعروفة إعلاميا بـ“ولاية سيناء“، وذلك بعد إصدار قراراتها على 43 متهما بأحكام متفاوتة ما بين السجن والبراءة.

وجاء الحكم بسجن 8 متهمين بالمؤبد، وسجن 3 آخرين 15 سنة، و4 بالسجن 10 سنوات و4 بالسجن 7 سنوات، في حين قضت بالسجن 3 سنوات على 17 متهما، بالإضافة إلى براءة 7 متهمين من بينهم لاعب كرة القدم حمادة السيد.

وتضمن قرار الإحالة أن المتهمين في غضون الفترة من 2015 وحتى 9 فبراير 2018 بمحافظات القاهرة والجيزة والدقهلية والقليوبية وكفر الشيخ، والفيوم وشمال سيناء، وفي خارج مصر، تولوا قيادة جماعة إرهابية داخل البلاد بأن أسسوا 7 خلايا عنقودية، وتولوا قيادتها بالجماعة التي تهدف إلى ارتكاب جرائم الإرهاب وتدعو لتكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه.

كما تضمنت التهم تغيير نظام الحكم بالقوة وتعطيل الدستور والقوانين، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتها، واستباحة دماء المسيحيين ودور عبادتهم، واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة والمهمة بهدف الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق الأغراض التي تدعو إليها على النحو المبين بالتحقيقات.