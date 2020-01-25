مصر.. محمد علي يعتزل السياسة بعد فشل دعوته للتظاهر (فيديو)

أعلن المقاول والفنان محمد علي اعتزاله السياسة بعد فشل دعوته للتظاهر في مصر، اليوم السبت، والتي تزامنت مع ذكرى 25 يناير.

وهذه هي المرة الثالثة التي لم تشهد تجاوبًا مع دعوة تظاهر يطلقها محمد علي عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، وتلقى دعمًا إعلاميًا وإلكترونيًا من عناصر الإخوان المقيمين في الخارج.

وبعد فشل دعواته المكثفة خلال الأيام الماضية للاحتجاج ضد النظام، خرج محمد علي في مقطع مصور عبر صفحته على ”فيسبوك“، لإعلان اعتزاله العمل السياسي والعودة للتمثيل والبزنيس.

وفي سياق حديثه عن أسباب عدم الاستجابة لدعواته التي أطلقها تكرارًا، قدم ”علي“ مبررات، من بينها ”موافقة الشعب المصري على النظام الحالي“.

واختتم:“آسف لو كنت شغلتكم الفترة الماضية“.

وغادر محمد علي مصر منذ شهور إلى إسبانيا، حيث قام بتسجيل وبث مقاطع نشرها على شبكات التواصل الاجتماعي، تهاجم النظام المصري وتدعو للتظاهر ضده.