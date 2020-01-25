بمناسبة عيد الشرطة المصرية.. الإفراج عن 3455 سجينا (صور)

أفرجت السلطات المصرية عن 3455 سجينا بمناسبة الاحتفالات بعيد الشرطة، وذكرى مرور 68 عاماً على معركة الإسماعيلية، وتنفيذاً لقرار الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو في تلك المناسبة.

وقالت وزارة الداخلية في بيان: ”عقد قطاع السجون لجانًا لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، حيث انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 2957 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو“.

وأضاف البيان: ”باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقي الإفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم، حيث انتهت أعمالها إلى الإفراج عن 498 نزيلاً إفراجاً شرطياً“.

ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع.

يذكر أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي يصدر قرارات جمهورية بين الحين والآخر؛ للإفراج عن السجناء في المناسبات المختلفة، مثل الاحتفالات بذكرى السادس من أكتوبر، وشهر رمضان المبارك والأعياد وحلول العام الجديد.