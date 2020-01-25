مصدر أمني مصري: البرلماني السابق مصطفى النجار هارب من حكم قضائي

قال مصدر أمني مصري اليوم السبت إن البرلماني السابق مصطفى أحمد النجار هارب من تنفيذ حكم قضائي بحقه، بعد اختفائه منذ 2018.

واوضح أن النجار محكوم عليه بالحبس 3 سنوات وغرامة مليون جنيه، في القضية رقم 478/2017 جنح السيدة زينب بتهمة ”إهانة القضاء“.

وكانت جماعة الإخوان المسلمين ونشطاء شنوا حملة دعائية للترويج لاختفائه بأحد السجون، وهو ما نفته الهيئة العامة للاستعلامات والأجهزة الأمنية.

وقضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المصري، في وقت سابق، بإلزام وزير الداخلية بالكشف عن مكان احتجاز الطبيب والبرلماني السابق مصطفى النجار.

يذكر أن النجار كان قد اختفى فجأة بعد انقطاع أي تواصل بينه وبين أسرته تماما منذ 28 سبتمبر/أيلول 2018، ويقول مقربون من النجار إنه اختفى أثناء محاولة هروبه عبر الحدود المصرية إلى السودان، وسط شكوك بخصوص مقتله على يد قوات حرس الحدود.

ومصطفى النجار، طبيب أسنان ومدون وناشط سياسي، وأحد مؤسسي حزب العدل وهو برلماني سابق، وكان من القيادات الشبابية المعروفة قبل ثورة 25 يناير وخلالها وبعدها، حيث أسس حزب العدل.

وترشح النجار مستقلا للانتخابات في مدينة نصر وفاز على مرشح جماعة الإخوان وأصبح عضوا في البرلمان عام 2012، قبل أن يتم حل مجلس النواب بعد سقوط حكم الرئيس محمد مرسي في 2013.