حسني مبارك في العناية المركزة إثر عملية جراحية

أجرى الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، عملية جراحية فجر اليوم الجمعة انتقل بعدها إلى غرفة العناية المركزة.

وأكد مصدر مطلع لـ“إرم نيوز“ أن حسني مبارك أجرى عملية استئصال ”ورم“ في المعدة داخل مستشفى الجلاء العسكري، التي دخلها يوم الثلاثاء الماضي لإجراء فحوصات طبية لتحديد حالته الصحية.

وأشار إلى أنه تم تجهيز غرفتين لمبارك كـ“عناية مركزة“ في قسم الرمد، كونه يمتاز بالهدوء، إضافة إلى أن مبارك لا يحق له دخول جناح الرئاسة بالمستشفى.

وبين المصدر أن الابن الأكبر لمبارك ”علاء“ رافق والده طوال الليل حتى خرج من غرفة العمليات صباح اليوم الجمعة.

وأوضح أن مبارك دخل مستشفى الجلاء صباح الثلاثاء الماضي، حيثُ كان من المقرر أن يدخل قسم المخ والأعصاب لإجراء فحوصات طبية، إلا أن ابنيه ”جمال وعلاء“، رفضا أن يكون في جناح مفتوح، حيثُ تم تجهيز جناح خاص له في قسم ”الأورام“.

ولفت المصدر إلى أن مبارك فرض على جناحه حراسة خاصة وهو قريب من جناح خاص بالرئيس المصري الحالي عبدالفتاح السيسي وعدد من الوزراء، مبينا أن أنباء تشير إلى استقرار حالته الصحية.

يُذكر أن مبارك تخلى عن الحكم للمجلس العسكري في شهر شباط/فبراير من عام 2011 على خلفية انتفاضة شعبية.