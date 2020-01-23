نقل الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك إلى المستشفى

تعرض الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك لوعكة صحية مفاجئة، وتم نقله إلى مستشفى الجلاء العسكري في سرية تامة.

وكشف مصدر مطلع لـ“إرم نيوز“، أن الرئيس المصري دخل المستشفى صباح الثلاثاء الماضي، وكان مقررًا حجزه في قسم المخ والأعصاب لإجراء فحوصات طبية، إلا أن نجليه ”جمال وعلاء“ رفضا أن يكون في جناح مفتوح.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم كشف هويته، أنه تم تجهيز جناح خاص له في قسم ”الأورام“ مزود بجميع الأجهزة التي تحتاجها الحالة، سواء أجهزة أشعة أو عناية مركزة.

وأكد أن الرئيس الأسبق مبارك فُرض على جناحه حراسة خاصة، وهو قريب من جناح خاص بالرئيس المصري الحالي عبدالفتاح السيسي وعدد من الوزراء.

ونوّه إلى أن هناك أنباء تشير إلى استقرار حالته الصحية، فيما يرافقه نجلاه ”علاء وجمال“ ويتركانه في ساعة متأخرة من اليوم.

وكان الرئيس الأسبق حسني مبارك قد تخلى عن الحكم للمجلس العسكري في شهر فبراير من عام 2011 على خلفية انتفاضة شعبية ضد حكمه، ولم يظهر من يومها في كلمة مباشرة للمصريين، إلا في أكتوبر الماضي تزامنًا مع ذكريات حرب أكتوبر في عيدها الـ 46.