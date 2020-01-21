مصر.. أحكام مشددة وغرامة 3 ملايين دولار بحق متهمي قضية ”النقد الأجنبي“

أصدرت محكمة مصرية، اليوم الثلاثاء، أحكاماً متفاوتة بالسجن المشدد ضد 23 متهماً في القضية المعروفة إعلامياً بـ“النقد الأجنبي“، إلى جانب غرامة مالية قدرها 3 ملايين دولار.

جاء قرار محكمة الجنايات، بالحبس مع الشغل لمدة 10 سنوات للمتهم الرئيس، والحبس 5 سنوات لـ14 متهمًا، و3 سنوات لـ5 متهمين آخرين، ‏وغرامات مالية بلغت حوالي47 مليون جنيه (قرابة 3 ملايين دولار).

وتعود تفاصيل القضية إلى العام الماضي 2019، عندما رصدت هيئة الرقابة الإدارية تشكيلًا عصابيًا تخصص في الإتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية، والجهات المصرح لها، ‏بالمخالفة لقانون البنك المركزي، وتربحهم منها بما يضر باقتصاد الدولة.

‏وعندما ضبطت أجهزة الأمن المتهمين عثرت لديهم على مبالغ مالية بحوالي 20 مليون جنيه ”قرابة مليون و200 ألف دولار“ ‏بالعملة المحلية والعملات الأجنبية.