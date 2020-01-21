مصر.. أحكام مشددة وغرامة 3 ملايين دولار بحق متهمي قضية ”النقد الأجنبي“

أصدرت محكمة مصرية، اليوم الثلاثاء، أحكاماً متفاوتة بالسجن المشدد ضد 23 متهماً في القضية المعروفة إعلامياً بـ“النقد الأجنبي“، إلى جانب غرامة مالية قدرها 3 ملايين دولار.
جاء قرار محكمة الجنايات، بالحبس مع الشغل لمدة 10 سنوات للمتهم الرئيس، والحبس 5 سنوات لـ14 متهمًا، و3 سنوات لـ5 متهمين آخرين، وغرامات مالية بلغت حوالي47 مليون جنيه (قرابة 3 ملايين دولار).
وتعود تفاصيل القضية إلى العام الماضي 2019، عندما رصدت هيئة الرقابة الإدارية تشكيلًا عصابيًا تخصص في الإتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية، والجهات المصرح لها، بالمخالفة لقانون البنك المركزي، وتربحهم منها بما يضر باقتصاد الدولة.
وعندما ضبطت أجهزة الأمن المتهمين عثرت لديهم على مبالغ مالية بحوالي 20 مليون جنيه ”قرابة مليون و200 ألف دولار“ بالعملة المحلية والعملات الأجنبية.