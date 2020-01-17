مصر ترد على ادعاءات وزير الدفاع التركي بشأن حدودها مع ليبيا

رد وزير الخارجية المصري سامح شكري، على ادعاءات وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، التي قال فيها إن مصر ليست جارة لليبيا، قائلًا إن مصر تمتلك حدودًا برية وبحرية مع الدولة الليبية، ولها مصلحة في أي إجراءات ترسيم للحدود تتفق مع قواعد القانون الدولي.

وأضاف سامح شكري خلال مداخلة هاتفية ببرنامج ”الحكاية“ المذاع على فضائية mbc مصر، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، أن اتفاق فايز السراج رئيس حكومة الوفاق وتركيا من الناحية الفنية ليس فيه تعد على الحقوق المصرية، لكنه غير قانوني وهو والعدم سواء.

وأضاف وزير الخارجية المصري، أن الهدف من مؤتمر برلين بشأن الوضع في ليبيا، وضع خريطة طريق لتحديد العناصر الضرورية، والتوصل لحل للأزمة، واستعادة الاستقرار في ليبيا.

وأشار إلى أنه عندما تجتمع هذه الدول وتتوافق على مسار وعناصر الحل، ستكون لديها القدرة إذا توافرت الإرادة السياسية واعتماد مخرجات المؤتمر من قبل مجلس الأمن، على السير بتنفيذ هذه الرؤية من أجل الاستقرار.

وأوضح شكري أن الموقف المصري يؤكد دائمًا ضرورة تناول جميع العناصر المؤثرة في ليبيا، والسعي إلى توافق داخلي وخارجي بشأن القضاء على الإرهاب والميليشيات، واستعادة تشكيل عضوية المجلس الرئاسي، وخضوع السلطة التنفيذية لإشراف السلطة التشريعية الممثلة في مجلس النواب، بالإضافة إلى مسؤولية الجيش الوطني والشرطة على تحقيق الأمن، والتوزيع العادل للثروات على جميع المواطنين بشكل متساوٍ.