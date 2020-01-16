مصر تفرج عن 439 سجينا

قررت وزارة الداخلية في مصر الإفراج عن 439 من نزلاء السجون المستحقين كدفعة جديدة من مناسبة عيد انتصار السادس من أكتوبر الماضي.

وقال بيان صادر عن وزارة الداخلية إنه استمرارا لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة عيد انتصار السادس من أكتوبر لعام 2019 فقد عقد قطاع السجون اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة.

وانتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على (88) نزيلا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو .

وحسب البيان، فقد باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقي الإفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم وانتهت أعمالها بالإفراج عن (351) نزيلا إفراجا شرطياً.

وأوضحت الوزارة أن قرارها يأتي في إطار حرص الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع.

يذكر أن الرئيس المصري يصدر قرارات جمهورية بين الحين والآخر؛ للإفراج عن السجناء في المناسبات المختلفة، مثل الاحتفالات بذكرى السادس من أكتوبر، وشهر رمضان المبارك والأعياد وحلول العام الجديد.