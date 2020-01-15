مصر تشكل فريق عمل جديدا للتحقيق في مقتل الطالب الإيطالي ”ريجيني“‎

أعلن النائب العام المصري تشكيل فريق تحقيق جديد؛ للوصول إلى حقيقة مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، الذي لقي مصرعه في مصر قبل سنوات.

وأصدر مكتب النائب العام حمادة الصاوي، عقب استقباله فريق تحقيق إيطاليا، بيانًا مساء الأربعاء، أشار فيه إلى تشكيل فريق تحقيق جديد يعكف على دراسة وترتيب أوراق القضية، ويعمل على اتخاذ كافة إجراءات التحقيق اللازمة لاستجلاء الحقيقة في حيادية واستقلالية تامة.

وأكد البيان استمرار وتطوير التعاون القضائي بين النيابة العامة المصرية والنيابة العامة في روما؛ بغية الوصول إلى الحقيقة بموضوعية وشفافية تامة بعيدًا عما يتم تداوله إعلاميًا من معلوماتٍ مغلوطة عن القضية.

وتضمن البيان: ”استمع فريق التحقيق المصري خلال الاجتماعات المشتركة التي دارت خلال يومي الرابع عشر والخامس عشر من يناير الجاري إلى رؤى المحققين الإيطاليين، وتبادلا المعلومات ووجهات النظر“.

واختتم البيان: ”اتفق الطرفان على استمرار التعاون القضائي المثمر بين النيابتين، وأكدا تنفيذ كل جانب كافة إجراءات التحقيق المطلوبة من الجانب الآخر مع احترام قوانين الدولتين“.

وتأتي لقاءات الوفد الإيطالي مع الجانب المصري على مدار يومين، حيث استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، واتفقا على تسوية الأوضاع في ليبيا بما يضمن استقرار البلاد، ودعم مؤسساتها وقدراتها، إلى جانب مناقشة قضية مقتل الطالب جوليو ريجيني.

يذكر أن الطالب الإيطالي جوليو ريجيني لقي مصرعه في مصر في يناير عام 2016، وعثر على جثته مشوهة بالطريق الصحراوي لتبدأ السلطات الإيطالية مخاطبة مصر بشأن كشف حقيقة مقتله، وهو الأمر الذي نتجت عنه حالة من توتر العلاقات بين البلدين وقتها، إلا أنها عادت لطبيعتها مرة أخرى.