السيسي يفتتح قاعدة ”برنيس“ العسكرية (صور وفيديو)

افتتح الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي القاعدة العسكرية ”برنيس“ التي تقع في منطقة ”رأس بناس“ في محافظة البحر الأحمر جنوب شرق مصر بالقرب من الحدود السودانية، بحضور الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي، والأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع السعودي.

وشهد الافتتاح عروضا جوية خلال افتتاح القاعدة وسط حضور عدد من رؤساء الدول ووزراء الدفاع العرب والأجانب إضافة إلى عدد من الشخصيات الدبلوماسية.

وقد بدأ الافتتاح بمناورة ضخمة تعد الأكبر في تاريخ الجيش المصري أطلق عليها مناورة قادر 2020، وشاركت فيها حاملة المروحيات ”ميسترال“ والسفن القتالية والغواصات وقوات الإنزال البرمائي ومختلف أنواع المقاتلات متعددة المهام والمروحيات الهجومية في القوات الجوية.

وتقع القاعدة ”برنيس“ على بعد 200 كيلومتر جنوب مدينة مرسى علم بالقرب من منطقتي حلايب وشلاتين على الحدود السودانية، وتعتبر هذه القاعدة إحدى القواعد العسكرية المصرية الجديدة، التي أنشئت ضمن أولويات الرئيس السيسي، بالتزامن مع خطة التطوير والتحديث بالقوات المسلحة.

وتعد قاعدتا ”برنيس“ و“محمد نجيب“، نقطتي ارتكاز وتحركات للقوات المسلحة المصرية لمواجهة كافة التحديات.