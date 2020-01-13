النائب العام المصري يأمر بتشريح جثمان مصطفى قاسم بعد وفاته بسجن طرة

أمر النائب العام المصري المستشار حمادة الصاوي، بإجراء الصفة التشريحية لجثمان المحكوم عليه مصطفى قاسم عبدالله محمد، وذلك بعد وفاته في مستشفى سجن طرة ”أحد أشهر السجون المصرية“.

وجاء قرار النائب العام، بإجراء الصفة التشريحية لجثمان مصطفى قاسم عبدالله محمد، للوقوف على أسباب وفاته، كما أمر بطلب ملفه الطبي وسؤال الأطباء المشرفين على حالته لدى وصوله مستشفى جامعة القاهرة ”قصر العيني“، وسؤال الأطباء المعالجين له بمستشفى سجن طرة.

وكان المتوفى قد نقل من مستشفى سجن طرة إلى مستشفى جامعة القاهرة مساء الأحد لتلقي العلاج، إلا أنه فارق الحياة.