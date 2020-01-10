الجيش المصري ينفذ مناورة بالذخيرة الحية في البحرين الأحمر والمتوسط

أعلن الجيش المصري عن تنفيذ مناورة خلال الأيام القليلة المقبلة في البحرين الأحمر والمتوسط، بالأسحلة الحية المنضمة حديثاً للقوات المسلحة.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية إن المرحلة النهائية من المناورة ”قادر 2020″، ستتم بالذخيرة الحية كجزء من خطة التدريب القتالية للقوات المسلحة.

وقال العقيد تامر الرفاعي، إن تشكيلات القوات المسلحة من القوات البرية والبحرية والجوية وقوات الدفاع الجوي، إضافة إلى عناصر القوات الخاصة من الصاعقة والمظلات، نفذت عددًا من الأنشطة التدريبية تتضمن عمليات الفتح الاستراتيجي للقوات على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة وعلى ساحلي البحرين الأحمر والمتوسط.

القوات المسلحة المصرية تنفذ مناورة عسكرية بمشاركة الأسلحة المنضمة حديثاً للقوات المسلحة..تشكيلات ووحدات القوات المسلحة… تم النشر بواسطة ‏الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة‏ في الجمعة، ١٠ يناير ٢٠٢٠

وأوضح أن المرحلة النهائية من التدريبات ستشهد عددا من الرمايات بالذخيرة الحية لمختلف الأسلحة من القوات البحرية والقوات الجوية وقوات الدفاع الجوي والقوات البرية.

ولفت إلى أن الهدف من تلك المناورة هو ”إثبات قدرة القوات المسلحة على تأمين المصالح القومية للدولة والتعامل مع كافة العدائيات على كافة الاتجاهات الاستراتيجية في توقيت متزامن“.

وذكر أن ”المناورة (قادر 2020) تعد تأكيدًا على قوة وجاهزية القوات المسلحة لحماية مقدرات وثروات الوطن، حيث شهدت القدرات القتالية للقوات المسلحة تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الخمس الماضية“.