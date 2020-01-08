السيسي يبحث مع وزيري خارجية فرنسا والصين أمن الخليج وتسوية الأوضاع في ليبيا

بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مساء يوم الأربعاء، تطورات الأوضاع في منطقة الخليج ومستجدات الأوضاع في ليبيا، وذلك عبر لقاءين مع وزيري خارجية دولتي فرنسا والصين، وفق بيان للرئاسة المصرية.

وقال بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن السيسي استقبل جان إيف لودريان وزير خارجية فرنسا، موضحا أن اللقاء بحث عددا من الملفات ذات الصلة بالعلاقات الثنائية وسبل تعزيز الشراكة بين البلدين، حيث تضمن مناقشة التطورات المتعلقة بعدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، كما تم تبادل الرؤى بشأن التطورات الأخيرة للأوضاع في الخليج، وتأكيد أهمية استمرار التنسيق المتبادل لاحتواء الأوضاع والحفاظ على أمن وسلامة الخليج.

أما عن الملف الليبي، فقد تم التوافق بشأن تضافر الجهود المشتركة بين مصر وفرنسا سعيا لتسوية الأوضاع في ليبيا، وذلك في إطار تسوية سياسية شاملة تضمن تناول كافة جوانب القضية الليبية وتدعم مؤسسات الدولة وجيشها الوطني لمكافحة الإرهاب والميليشيات المسلحة، سعيا نحو تحقيق الأمن والاستقرار وتلبية تطلعات الشعب الليبي في مستقبل أفضل، والحد من التدخلات الخارجية وتداعياتها السلبية.

وتم خلال اللقاء أيضا تأكيد أهمية الاجتماع الخماسي التنسيقي المقرر عقده اليوم بالقاهرة على المستوى الوزاري بين مصر وفرنسا واليونان وقبرص وإيطاليا، وذلك لبحث مجمل التطورات المتسارعة على المشهد الليبي، وسبل دفع جهود التوصل إلى تسوية شاملة تتناول كافة أوجه الأزمة الليبية والتصدي إلى كل ما من شأنه عرقلة تلك الجهود، حيث تم التوافق حول أهمية مواصلة التنسيق والتشاور في هذا الصدد بين مصر وفرنسا؛ من أجل مواجهة التحديات القائمة في المنطقة.

في نفس السياق، استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الصيني وانج يي، حيث تمت مناقشة التعاون الثنائي المشترك على مختلف الأصعدة في إطار الشراكة الإستراتيجية الشاملة التي تجمع بين البلدين.

وتطرق اللقاء إلى تطورات الأوضاع بالخليج وتأكيد أهمية استمرار التنسيق المتبادل لاحتواء الأوضاع بالمنطقة، وعدم التصعيد والحفاظ على أمن وسلامة الخليج.

وفيما يتعلق بالقضية الليبية، أكد السيسي حرص مصر على وحدة واستقرار ليبيا وأهمية العمل على حلحلة الموقف الداخلي الليبي الراهن وكذا وضع حد لحجم التدخلات الدولية غير المشروعة، وتم التوافق في هذا الصدد على ما يمثله التصعيد الأخير في ليبيا من خطورة على أمن وسلم المنطقة بأسرها، الأمر الذي يتطلب دعم كافة الجهود الرامية إلى إيجاد حل سياسي شامل للأزمة في ليبيا.