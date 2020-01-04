البحرية المصرية تنفذ عملية برمائية كاملة في البحر المتوسط (صور)

نفذت القوات البحرية المصرية واحدة من التدريبات البرمائية الهامة في البحر المتوسط، بإشراف مباشر لرئيس أركان الجيش.

ويأتي التدريب المصري بينما تعتزم تركيا نشر قوات في ليبيا، عقب توقيع رئيسها رجب طيب أردوغان اتفاقية أمنية وبحرية مع رئيس حكومة الوفاق في طرابلس فائز السراج.

وقال المتحدث باسم الجيش المصري، في بيان على ”فيسبوك“: إن القوات البحرية نفذت عملية برمائية كاملة بإحدى مناطق البحر المتوسط، وذلك باشتراك حاملة المروحيات جمال عبد الناصر، ولنشات صواريخ، وإحدى الغواصات الألمانية الحديثة طراز (209)، وعدد من وحدات مكافحة الغواصات وعناصر متعددة من القوات الخاصة البحرية.

الجيش المصري ينفذ تمرينًا بحريًا جويًا في إحدى مناطق البحر المتوسط، تزامنًا مع نية تركيا نشر قوات في ليبيا#إرم_نيوز تم النشر بواسطة ‏Erem News إرم نيوز‏ في السبت، ٤ يناير ٢٠٢٠

وشهد التدريب، وفق البيان، اشتراك القوات الجوية عبر الهليكوبتر الحديثة طراز“كاموف“ وطائرات ”الأباتشي“ وطائرات ”f-16″، إضافة إلى الطائرات طراز ”شينوك“، واشتراك مجموعات قتالية من قوات المظلات والصاعقة إضافة إلى مجموعة قتالية خاصة من قوات المنطقة الشمالية العسكرية.

وقال المتحدث العسكري: إن ”التدريب تميز بالتنوع في أساليب القتال مع استخدام جميع عناصر العملية البرمائية سواء من حيث التخطيط والتنفيذ المتقن لجميع الأفرع الرئيسية والتشكيلات التعبوية والقوات الخاصة، والذي عكس بصورة واضحة إمكانيات أجهزة القيادة العامة للقوات المسلحة في الإشراف والقيادة والسيطرة على هذا النوع من التدريبات المعقدة على المستوى الإستراتيجي والتعبوي والتكتيكي، الذي يتطلب تنسيقات على كافة المستويات“

كما شهد التدريب قيام عدد من الفرقاطات وطائرات الهل طراز (SH-2G) بتنفيذ إطلاقات ناجحة من الطوربيدات المضادة للغواصات في إطار قيامها بمهامها القتالية، وعملها كستائر حماية قريبة وبعيدة لتشكيل العملية البرمائية ضد تهديد الغواصات.

وأشرف على التدريب بالبحر الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، والفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية، وعدد من كبار قادة القوات المسلحة.