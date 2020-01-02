استنكار مصري لموقف حكومة الوفاق الليبية بعد اجتماع الجامعة العربية

أعربت مصر عن ”اندهاشها“ من توجيه حكومة الوفاق الليبية، الشكر لدول عربية على موقفها تجاه الأزمة الليبية الراهنة، و“تجاهل“ الدور المصري.

وكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد حافظ، في تغريدة على ”تويتر“، الأربعاء: ”أليس من الغريب أن تخص حكومة طرابلس بالشكر دولًا عربية دون أخرى لموقفها في اجتماع الجامعة؟“.

وأضاف حافظ: ”الدعوة جاءت من مصر ومقترح القرار جاء من مصر، والشكر موجه إلى كل الدول العربية على موقفها الموحد الرافض لأي تدخل خارجي والداعم للمواقف المبدئية التي طرحناها“.

وتقدمت حكومة الوفاق عبر وزير خارجيتها محمد سيالة، بالشكر لكل من قطر والسودان ودول المغرب العربي بالجامعة العربية، على ”موقفهم الداعم لليبيا في اجتماع الجامعة العربية“ على حد قوله.

ولم يوضح الوزير الليبي تفاصيل أكثر عن ذلك الدعم.

ويأتي هذا التصريح المصري بعد ساعات من انعقاد اجتماع طارئ بشأن مستجدات الأوضاع في ليبيا، دعت إليه مصر بطلب رسمي للأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

وانتهى الاجتماع الطارئ الذي انعقد على مستوى المندوبين، إلى ”التأكيد مجددًا على الالتزام بوحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها ولحمتها الوطنية“، ورفض ما وصفه بـ“التدخل الخارجي أيا كان نوعه“.