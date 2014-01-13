صور.. "افتح يا سمسم" يعود إلى الشاشات الخليجية نهاية 2014

أقر الاجتماع الـ 25 لمديري التلفزيونات الأعضاء في مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لدول مجلس التعاون الخليجي عودة حلقات البرنامج التربوي "افتح يا سمسم".

ووافق المجتمعون في الكويت أخيراً، على مشروع مسلسل كرتوني جديد باسم "ابن بطوطة" إلى جانب تنظيم ندوة فكرية شاملة تمهد لعودة "افتح يا سمسم" برنامج الأطفال الأكثر شهرة والحائز على عدة جوائز، والذي أمتع الأطفال العرب بنسختيه السابقتين عام 1979 و1982 حيث ذاع صيت شخصياته "نعمان وميسون وعبلة وكعكي وبدر وأنيس والضفدع كامل" بين الصغار.

وفي التفاصيل، شارك 15 منتجاً وكاتباً عربياً من فريق عمل مؤسسة "بداية" في ورشات عمل تدريبية متخصصة بإستراتيجيات تطوير القدرات، كما زاروا أستوديو "شارع سمسم" بهدف التعرف على أساليب التعليم التربوي وتقنيات الإنتاج في نيويورك، وذلك في إطار الاستعداد لتصوير الحلقات الجديدة من سلسلة "افتح يا سمسم" التعليمية.

وحضر الورشة مندوبون من مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، المؤسسة التي عملت مع ورشة سمسم على النسخة الأصلية، لافتتاح نسخة عام 1980.

ويطور برنامج "افتح يا سمسم" من قبل مؤسسة "بداية" في المقر الرئيسي في (twofour54) بأبوظبي، التي تعمل على تعزيز وابتكار محتوى إعلامي ثقافي عربي مخصص لدول المنطقة.

وتعدّ هذه المبادرة التعليمية أول مشروع لشركة "بداية" المؤسسة التعليمية غير الربحية، التي تهدف إلى دعم الأطفال للوصول إلى أقصى إمكاناتهم.

وتقرر عرض البرنامج على عدد من القنوات التلفزيونية الخليجية نهاية 2014.

يشار إلى أن الأديب والإعلامي السوري ياسر المالح توفي في 18 ديسمبر/ كانون الأول في مدينة دمشق، عن عمر ناهز الثمانين عاماً، ويعدّ الراحل أبرز الكتاب العرب الذين ساهموا في كتابة حلقات "أفتح يا سمسم" الـ 390.