مصر.. مصرع 22 عاملا في حادث سير مروع شمالي البلاد (فيديو)

لقي 22 عاملا مصريا مصرعهم وأصيب 8 آخرون، اليوم السبت، في حادث سير مروع على طريق رئيسي يربط محافظتي بورسعيد ودمياط، شمالي البلاد.

وقع الحادث نتيجة تصادم سيارة نقل (مقطورة) مع أتوبيس ينقل عاملين في مصنع للملابس بمحافظة بورسعيد.

مصرع 22 عاملًا مصريًا في حادث سير مروع بطريق بورسعيد شمالي البلاد#إرم_نيوز pic.twitter.com/tNDuiKdE7Q — إرم نيوز (@EremNews) December 28, 2019

وعقب ورود بلاغات بوقوع الحادث توجهت سيارات الإسعاف إلى المنطقة، وجرى نقل 22 جثة و8 مصابين إلى عدة مستشفيات في محافظة بورسعيد، وفق بوابة الأهرام الحكومية.

وتفيد الأنباء بأن أغلبية المصابين في حالة خطرة، نظرا لاستخراجهم بصعوبة من بين حطام السيارة.

وشهد الطريق حالة ارتباك إلى أن تمكن رجال المرور والحماية المدنية من فتحه وإعادته للحركة الطبيعية.

وفي وقت سابق اليوم، لقي 6 أشخاص بينهم سياح أجانب مصرعهم وأصيب 24 آخرون في حادث مروع؛ إثر اصطدام حافلتين تحملان جنسيات مختلفة وسيارة نصف نقل، على طريق السخنة- الزعفران شرقي العاصمة.

وتتكرر حوادث الطرق في مصر لعدة أسباب، أهمها رعونة القيادة، والطقس السيىء، وتهالك السيارات، حسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.