السيسي يبحث ملفي ”ليبيا“ و“سد النهضة“ هاتفيا مع ترامب

بحث الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في اتصال هاتفي أجراه، اليوم الخميس، مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، تطورات بعض الملفات الإقليمية خاصة الوضع في ليبيا، وفق بيان.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، بسام راضي: ”أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.. وتم خلال الاتصال التباحث وتبادل وجهات النظر حول تطورات بعض الملفات الإقليمية خاصة الوضع في ليبيا“.

وأوضح أن الرئيس السيسي أكد دعم مصر لتفعيل إرادة الشعب الليبي في تحقيق الأمن والاستقرار لبلاده، وأهمية دور الجيش الوطني الليبي في مكافحة الإرهاب وتقويض نشاط التنظيمات والميليشيات المسلحة التي باتت تهدد الأمن الإقليمي بأسره.

وبين السفير راضي أن الرئيس السيسي شدد في ذات الوقت على ضرورة وضع حد لحجم التدخلات الخارجية غير المشروعة في الشأن الليبي.

وأضاف أن السيسي أعرب عن تقديره لجهود الولايات المتحدة في رعاية المفاوضات الثلاثية (مصر، السودان، إثيوبيا) الخاصة بسد النهضة، في حين جدد الرئيس الأمريكي تأكيد اهتمامه وحرصه على نجاح تلك المفاوضات للخروج بنتائج إيجابية وعادلة تحفظ حقوق جميع الأطراف.

وتناول الاتصال، بحسب راضي، عددا من الموضوعات ذات الصلة بالعلاقات الثنائية الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، حيث أكد الرئيسان حرصهما على تطوير التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات.