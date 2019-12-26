السيسي يبحث تطورات الوضع في ليبيا ومقتل ”ريجيني“ مع رئيس وزراء إيطاليا

بحث الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مع رئيس وزراء إيطاليا تطورات الملفات الإقليمية، خاصة الوضع في ليبيا.

جاء ذلك، خلال اتصال هاتفي أجراه الرئيس بجوزيبي كونتي، رئيس الوزراء الإيطالي، حيث أكد السيسي على مواقف مصر الثابتة والداعمة لاستقرار وأمن ليبيا، وتفعيل إرادة الشعب الليبي.

وبحسب بيان رسمي صادر عن رئاسة الجمهورية المصرية، أكد السيسي “ مساندة مصر لجهود الجيش الوطني الليبي في مكافحة الإرهاب والقضاء على التنظيمات الإرهابية التي تمثل تهديدا ليس فقط على ليبيا، بل الأمن الإقليمي ومنطقة البحر المتوسط، مع رفض كل التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي الليبي“.

من جانبه، أكد رئيس الوزراء الإيطالي سعي بلاده لحل الوضع الراهن وتسوية الأزمة الليبية، التي تمثل تهديدا لأمن المنطقة بأكملها، بهدف عودة الاستقرار إلى ليبيا وتمكينها من استعادة قوة وفاعلية مؤسساتها، حيث تم التوافق على ضرورة تكثيف الجهود المشتركة في هذا الإطار.

وبحسب بيان الرئاسة، تطرق اللقاء إلى التعاون المشترك بين الجانبين بشأن التحقيقات الجارية في مقتل الطالب الإيطالي ”جوليو ريجيني“، حيث جدد السيسي التأكيد على استمرار الجهود للكشف عن ملابسات القضية للوصول إلى الجناة وتقديمهم للعدالة.

يذكر أن الطالب الإيطالي جوليو ريجيني لقي مصرعه في مصر في كانون الثاني يناير العام 2016، وعثر على جثته مشوهة بالطريق الصحراوي لتبدأ السلطات الإيطالية مخاطبة مصر بشأن كشف حقيقة مقتله، وهو الأمر الذي نتج عنه حالة من توتر العلاقات بين البلدين وقتها، إلى أن عادت لطبيعتها.