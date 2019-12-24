مصر تعلن تمسكها بشروط ملء وتشغيل سد النهضة

أكدت وزارة الموارد المائية والري المصرية، تمسكها بالمقترح المقدم من جانبها بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

وأكدت الوزارة في بيان الثلاثاء، اهتمام بلادها بتحقيق ”مصلحة الدول الثلاث متمثلة في حق إثيوبيا في تحقيق التنمية، التي تنشدها بما لا يمثل خطرا جسيما على مصر ويضمن تدفق المياه لها“.

وذكر البيان أن مصر قدمت صياغة بديلة لربط السدين ”سد النهضة والسد العالي“ بما يحقق مصلحة الطرفين، مشيرا إلى أنه جرى تصميم مصفوفة تتضمن ثلاثة مقترحات للدول الثلاث ويدور النقاش حولها والعمل على تقريب وجهات النظر والتغلب على نقاط الخلاف.

ويأتي البيان في ضوء نتائج 3 اجتماعات بالخصوص، ومن المقرر عقد الاجتماع الرابع يومي التاسع والعاشر من شهر كانون الثاني/يناير المقبل في إثيوبيا لاستكمال النقاشات والمفاوضات.

وأعلن المدير العام لمشروع سد النهضة كيفل هورو، يوم الاثنين، الانتهاء من حوالي 70% من أعمال الإنشاءات في مشروع السد، واكتمال المشروع عام 2023.

وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55 مليار متر مكعب، فيما يحصل السودان على 18.5 مليار.