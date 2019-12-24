البرلمان المصري منزعج من تجاهل الوزراء لجلساته

أعرب رئيس البرلمان المصري علي عبد العال عن الانزعاج الشديد، جراء غياب الوزراء عن جلسات المجلس، لمناقشتهم طلبات وبيانات عاجلة يوجهها نواب إليهم.

وتحدث عبد العال، خلال الجلسة العامة للمجلس مساء الثلاثاء، عن استيائه من الغياب الدائم للوزراء، وتحذيراته السابقة لهم دون جدوى، مطالبا وسائل الإعلام بتصوير المقاعد المخصصة للوزراء وهي خالية، لـ“فضحهم أمام الرأي العام“.

وخاطب وسائل الإعلام قائلا: ”أنا شايف مقاعد الوزراء فاضية، والحكومة مش موجودة، أنا عاوز الصحفيين يصوروا المقاعد علشان الرأي العام يعرف“.

وخلال الفترة الماضية انتقد مجلس النواب تجاهل عدد من الوزراء لبيانات يقدمها النواب، يطلبون فيها مناقشة وردود الحكومة بشأنها.

ويوم الأحد الماضي وافق مجلس النواب المصري على تعديلات وزارية جديدة مع الإبقاء على رئيس الحكومة المهندس مصطفى مدبولي، وعودة وزارة الإعلام.