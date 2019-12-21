مصطفى بكري: تعديل وزاري في مصر خلال ساعات يشمل 10 حقائب

كشف الإعلامي مصطفى بكري، القريب من دوائر صنع القرار في مصر عن إجراء تعديل وزاري خلال الساعات القادمة، حيث من المرجح التصويت على التعديل داخل الجلسة العامة لمجلس النواب صباح الأحد، لأخذ الموافقة البرلمانية وفقاً لنص الدستور.

وعبر صفحته الرسمية بموقع التدوينات القصيرة ”تويتر“، كتب بكري : ”معلومات ترجح إجراء التعديل الوزاري خلال الساعات المقبلة مع بدء جلسات انعقاد البرلمان، والمعلومات تشير إلى احتمال أن يطال التعديل من 8-10 وزراء والحركة تحوي مفاجآت مهمة ورئيس الوزراء باق في منصبه“.

وأضاف بكري: ”المستشار عمر مروان وزيرًا للعدل في التعديل الوزاري الجديد وترشيح أمين عام اللجنة الوطنيه للانتخابات وزيرًا لشؤون مجلس النواب، ومن المرجح اختيار السيد القصير رئيس بنك التنمية الزراعي وزيرًا للزراعة بدلا من الوزير الحالي عمر أبوستيت“.

كما كتب بكري: ”نيفين جامع وزيرًا للصناعه والتجارة“، و“لن يكون هناك وزير للإعلام في التعديل الوزاري انتظارًا لصدور قانون من مجلس النواب يحدد صلاحياته بمشروع قانون من رئيس الجمهورية“.