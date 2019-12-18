مصر.. إخلاء سبيل شقيق وائل غنيم

قررت السلطات المصرية، اليوم الأربعاء، الإفراج عن حازم غنيم شقيق الناشط السياسي وائل غنيم.

وأعلن الناشط المصري، المقيم في الولايات المتحدة، على صفحته عبر“فيسبوك“ أن شقيقه غادر السجن، وهو ما أكده أيضًا المحامي خالد علي الذي قال إن حازم وصل منزله قبل قليل.

خرررررررج العسل تم النشر بواسطة ‏‎Wael Ghonim‎‏ في الأربعاء، ١٨ ديسمبر ٢٠١٩

وكانت أجهزة الأمن ألقت القبض على حازم غنيم في سبتمبر/أيلول الماضي، وجرى تجديد حبسه لعدة مرات، بتهمة المشاركة في ”تحرك يضم جماعة الإخوان، بغرض القيام بأعمال عدائية، ونشر وإذاعة أخبار كاذبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بغرض تكدير السِّلم العام وبث الفتنة“.

وقبل أسابيع طرح الإعلامي المصري ”عمرو أديب“ مبادرة سياسية لاستيعاب المتَّهمين في القضايا السياسية، ومن بينهم: خالد غنيم، وأستاذ العلوم السياسية حسن نافعة، والناشط علاء عبدالفتاح.

وبعد سنوات من الاختفاء عن العمل العام، عاد وائل غنيم، وهو أحد أشهر وجوه ثورة الخامس والعشرين من يناير، للظهور مرة أخرى، من خلال تسجيلات مصورة عبر صفحته على ”فيسبوك“.