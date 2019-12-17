السيسي أمام شباب العالم: لا يستطيع أحد محو الهوية الكردية (فيديو)

قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إن الهوية الكردية من الصعب محوها، مشددًا على أن الشعب الكردي الذي عانى لأكثر من 60 عامًا ”لم يستطع أحد محو هويته“.

جاء حديث السيسي أثناء منتدى شباب العالم المنعقد في مدينة شرم الشيخ، متفاعلًا مع بكاء فتاة كردية مشاركة، بعد حديثها عن مستقبل هويتها ومستقبل أسرتها، في ظل ما يحدث للأكراد في مناطق مختلفة، سواء سوريا أو العراق وتركيا وإيران.

ووجه السيسي حديثه للفتاة قائلًا: ”هويتك لا يستطيع أحد أن يسلبها منك، ورؤيتي لهذه القضية أن حلها يعتمد على العمل والسلام“.

كما تحدث السيسي عن تفتيت الشعوب والدول، خاصة الدول الضعيفة، التي يحتاج انقسامها إلى وجود حكومتين، ومن ثم جيشين، قائلًا: ”إن تفتيت الدول وانقسامها أمر خطير“.

واستكمل حديثه: ”لا بد من الحفاظ على استقرار ووحدة الدول، أنا إنسان مسالم جدًا، وليس معنى أني مسالم أنني لست مقاتلًا، ولكن إذا فرض القتال فأنا مقاتل شرس“.