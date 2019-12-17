مصر.. تجديد حبس ابنة نائب مرشد الإخوان وزوجها

جددت محكمة مصرية، الثلاثاء، حبس عائشة الشاطر، ابنة خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان، وزوجها محمد أبو هريرة، والمحامية هدى عبدالمنعم عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان سابقًا، 45 يومًا على ذمة التحقيقات.

وجاء قرار محكمة جنايات القاهرة ضد المتهمين بناءً على الاتهامات الموجهة لهم بـ“دعم وتمويل جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور“، هي جماعة الإخوان التي تصنفها الحكومة المصرية ”تنظيمًا إرهابيًا“.

ونسبت النيابة العامة للمتهمين تهم ”مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وتلقي تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، والسعي نحو هدم مؤسسات الدولة وإثارة الفوضى“.

ويعد خيرت الشاطر أحد أبرز قيادات الإخوان، قُبض عليه بعد ثورة الـ30 من يونيو، ووجهت له تهمة التحريض على القتل، ويقضي عقوبته الآن بالسجون المصرية.