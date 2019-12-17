مصر ترد على ”الوفاق“: من هو المجلس الرئاسي الليبي؟

رد المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد حافظ، على بيان حكومة الوفاق الليبية، متسائلًا عن ”ماهية المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الذي أصدر بيانًا يتطرق لمصر ولرئيس مصر بخصوص موقفها من ليبيا“.

وقال حافظ في تغريدة له على ”تويتر“ متسائلًا، ”من هو المجلس الرئاسي الليبي الذي أصدر بيانًا اليوم يتناول مصر“، مضيفًا ”ما نعلمه هو أن ذلك المجلس يتكون من ٩ أشخاص“، منهيًا تغريدته بسؤال ”أين هؤلاء الآن“ ؟

يذكر أن حكومة الوفاق أصدرت مساء أمس الاثنين، بيانًا للرد على تصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أعربت فيه عن ”استغرابها الشديد من تصريحات السيسي، رافضًة أي تهديد يمس ما سمَّته السيادة الوطنية الليبية“ حسب البيان.

وكان السيسي اعتبر حكومة الوفاق ”أسيرة الميليشيات“، وذلك خلال حديث له بمنتدى شباب العالم الثالث بمدينة السلام في شرم الشيخ“.

وقال السيسي، إنه ”كان الأولى لمصر التدخل بشكل مباشر في ليبيا لحماية الأمن القومي المصري، لكنها لم تفعل ذلك احترامًا للشعب الليبي، ولن ينسى لنا الشعب الليبي ذلك أبدًا“.