السيسي يكشف موقف الرباعي العربي من المصالحة مع قطر

كشف الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، موقف مصر والإمارات والسعودية والبحرين، من المصالحة مع قطر، خلال رده على سؤال أحد المراسلين الأجانب وعدد من الإعلاميين المصريين، على هامش منتدى شباب العالم بشرم الشيخ.

وأكد السيسي، أن موقف مصر من المصالحة مع قطر معلن وثابت، منوّهًا إلى أن الشروط الـ13 التي وضعتها الدول الأربع المقاطعة لقطر، من أجل عودة العلاقات لم تتحقق، قائلًا: ”الأمور لم تتغير.. هناك جهود تبذل ونتمنى أن تنجح“.

وأشار الرئيس المصري إلى أن المطلب الأهم حاليًا من قطر هو ضمان عوامل لبناء علاقات صحية، وعدم التدخل في شؤون الغير.

وتابع السيسي: ”إذا كان دخل مصر مثل الدول التي تهاجمنا فذلك يعنى 20 تريليون في العام وهو مبلغ ضخم.. اديهم لي وأنا هخلى مصر تبقى عروسة“.

وأردف: ”يا خسارة على الدول التي بتدمر بعضها.. هذا ليس إعلامًا أو مهنية.. هذا تآمر.. ونتمنى التوفيق والعمل على علاقة صحية“.

وأكمل: ”100 مليون مصري على الأقل محتاجين تريليون دولار في السنة، يعنى حوالي 17 تريليون جنيه، ونحن ميزانيتنا واحد تريليون جنيه“.

وانطلقت مساء السبت الماضي، الدورة الثالثة من منتدى شباب العالم، بمدينة شرم الشيخ، بحضور الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وبمشاركة 8000 شاب من مختلف أنحاء العالم.