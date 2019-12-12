السيسي للمصريين: كونوا رجالًا بحق واحترموا المرأة (فيديو)

طالب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، في كلمته بفعاليات اليوم الثاني للنسخة الأولى لمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة في أفريقيا المنعقد بمدينة أسوان، اليوم الخميس، الرجال، باحترام المرأة في جميع الأحوال، مؤكدًا أن المرأة المصرية ساهمت بشكل كبير في تحمل تداعيات الإصلاح الاقتصادي.

ووجه السيسي رسالة للرجال ”كونوا بحق رجالًا، أصحاب مُرُوْءة، وشهامة، واعتدال، وتوازن، وانحنوا احترامًا وتقديرًا للمرأة“.

وأضاف: ”سأقول لكم كلمة: التطرف والإرهاب جعل الناس ترى الدين الذي نؤمن به بخوف، الرسول قال قبل وفاته وصيتين، الأولى تتعلق بالعبادة، والثانية بالحياة، وقال في الأخيرة: استوصوا بالنساء خيرًا.. نريد أن ننفذ وصية الرسول بإكرام المرأة واحترامها“.

وتحدث السيسي عن الانتهاكات التي ترتكبها الجماعات المتطرفة والإرهابية بحق النساء ”عندما نتكلم عن الدواعش وبوكو حرام، هم يسيئون للمرأة ويؤذونها.. والله هذا لا دين ولا رجولة“.

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي ”إنني وجهت ندائي إلى المرأة المصرية، وقلت لها ساعديني، وبالفعل حدث، وقمت بتمرير أصعب برنامج إصلاح اقتصادي على الإطلاق في مصر“، مضيفًا “ لولا المرأة في العالم لما وجدت الإنسانية“.

وتابع ”لم يخرج مواطن مصري واحد ليقول لي خفف علينا قسوة ما نحن فيه، لأن المرأة المصرية تعدّ حاجزًا ما بين الحالة الصعبة والتعبير عنها“.

وأضاف السيسي أن المرأة المصرية عند توليها أي منصب في الحكومة، تكون دائمًا أكثر نجاحًا والتزامًا وكفاءة، وأقل فسادًا، إن لم تكن غير فاسدة على الإطلاق.

واختتم الرئيس تصريحاته بتوجيه التحية للسيدات في مصر وأفريقيا والعالم ”من هنا أقول لكل السيدات في مصر وأفريقيا والعالم: كل الاحترام والتقدير والاعتزاز، لكن تقدمن وخذن مكانكن الذي تستحقنه“.

وانطلق أمس الأربعاء منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين في نسخته الأولى، لفتح آفاق جديدة نحو تحقيق السلام والتنمية المستدامة، في إطار رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، بمشاركة ممثلين عن 48 دولة أفريقية، إضافة الى حضور ممثلين عن كل من اليابان، إنجلترا، روسيا، السويد، ألمانيا، بلجيكا، وكندا.

ويشارك في المنتدى رؤساء دول وحكومات ومسؤولون من الحكومات والمنظمات الدولية والإقليمية والمؤسسات المالية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، والخبراء للتباحث بشأن التحديات والفرص التي تواجهها القارة ووضع التوصيات الكفيلة بالتعامل معها.