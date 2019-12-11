مصر.. اكتشاف تمثال نادر للملك رمسيس الثاني بالصدفة (صور)

أعلنت وزارة الآثار في مصر، الأربعاء، العثور على كشف أثري نادر لتمثال للملك رمسيس الثاني على هيئة ”الكا“، أثناء أعمال حفائر الإنقاذ التي بدأتها الوزارة الأربعاء الماضي.

ويأتي الكشف داخل قطعة أرض يمتلكها أحد المواطنين بالقرب من معبد ”الإله بتاح“ بمنطقة ميت رهينة، والذي ألقت شرطة السياحة والآثار القبض عليه أوائل شهر ديسمبر الجاري متلبسًا بالحفر خلسة داخلها، وكشف النقاب عن كتل أثرية ضخمة مغمورة في المياه الجوفية.

وتوجه الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار مصطفى وزيري إلى منطقة ميت رهينة لتفقد ومعاينة الكشف، مع فريق من وزارة الداخلية وشرطة السياحة والآثار ورجال الأمن بقسم شرطة سقارة بمحافظة الجيزة.

وعبر بيان رسمي، أوضح وزيري أن بعثة الإنقاذ الأثري اكتشفت الجزء العلوي لتمثال نادر من الجرانيت الوردي للملك رمسيس الثاني على هيئة ”الكا“؛ رمز القوة والحيوية والروح الكامن.

وأكد الأمين العام أن هذا الكشف يعتبر من أندر الاكتشافات الأثرية، كون التمثال هو أول تمثال ”للكا“ من الجرانيت يتم كشف النقاب عنه، حيث إن التمثال الوحيد الذي تم العثور عليه من قبل مصنوع من الخشب لأحد ملوك الأسرة الثالثة عشر ويدعي ”او ايب رع حور“، وهو معروض حاليًا في المتحف المصري بالتحرير.

ويبلغ ارتفاع الجزء المكتشف من التمثال 105 سم وعرض 55 سم وسمك 45 سم، ويصور الملك رمسيس مرتديًا باروكة ويعلو رأسه علامة ”الكا“، كما نقش على عامود الظهر الخاص به الاسم الحوري للملك رمسيس ”كا نخت مري ماعت“، بمعنى “ الثور القوي محبوب ماعت“.

ونقل التمثال وباقي الكتل المكتشفة من قبل خلال حفائر الإنقاذ إلى المتحف المفتوح بميت رهينة؛ للخضوع لأعمال الترميم اللازمة للحفاظ عليها.

يذكر أن البعثة عثرت الأربعاء الماضي على عدد كبير من الكتل الأثرية من الجرانيت الوردي والحجر الجيري عليها نقوش تصور الإله بتاح إله مدينة منف، بالإضافة إلى خراطيش للملك رمسيس الثاني ونقوش أخرى تصور الملك أثناء ممارسة طقس الحب سد، ما يدل على أن هذه الكتل تمثل أجزاء من المعبد الكبير للإله بتاح بمنطقة ميت رهينة.