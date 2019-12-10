مصر تنفذ حكم الإعدام بحق منفذ هجوم ”كنيسة حلوان“

نفذت مصلحة السجون المصرية، حكم الإعدام شنقًا، بحق المتهم إبراهيم إسماعيل، مرتكب واقعة الهجوم على كنيسة مارمينا في حلوان عام 2017.

وتعود تفاصيل الواقعة لعام 2017 حين قتل المذكور 8 مواطنين أقباط، وأمين شرطة مُكلفًا بتأمين الكنيسة، كما أنه متهم بحيازة سلاح ناري، وتأسيس جماعة مرتبطة بتنظيم داعش، وتولي قيادتها واعتناق الفكر المتشدد.

وكانت محكمة جنايات أمن الدولة العليا، أصدرت حكم الإعدام ضد المتهم بتاريخ الـ12 من أيار/ مايو 2019.

وبعدها صدر حكم آخر بالإعدام بحق المذكور من محكمة جنايات القاهرة، بتاريخ الـ25 من نوفمبر الماضي، لإدانته بالاشتراك في واقعة الهجوم على حافلة شرطة في حلوان خلال أيار/مايو 2016، ما أسفر عن مقتل معاون مباحث حلوان و7 أمناء شرطة آخرين.

كما أطلق النار على رواد أحد المقاهي بالجيزة، بتاريخ الـ23 من ديسمبر 2017؛ ما أسفر عن مقتل 3 وإصابة 5 آخرين.