الداخلية المصرية تعلن مقتل 3 عناصر ”إرهابية“ بتبادل لإطلاق النار في سيناء

أعلنت وزارة الداخلية المصرية قتل 3 عناصر إرهابية، على يد قوات الشرطة بمنطقة جلبانة، شمال سيناء بعد قيامهم بالإعداد والتخطيط لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تجاه ارتكازات القوات المسلحة والشرطة.

وبحسب بيان الوزارة، ”توافرت معلومات لرجال الشرطة حول تواجد مجموعة من العناصر الإرهابية بالمنطقة المذكورة وقيامهم بالإعداد والتخطيط لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تجاه ارتكازات القوات المسلحة والشرطة بذات النطاق فتم على الفور التعامل مع تلك المعلومات لتحديد أماكن تواجد هذه العناصر وترددهم“.

وتابع البيان: ”أسفرت النتائج عن رصد تحرك لعدد 3 من هذه العناصر الإرهابية مستقلين دراجة نارية بذات النطاق حال استعدادهم لتنفيذ إحدى العمليات الإرهابية، وفور شعورهم بإحكام الحصار عليهم قاموا بإطلاق النيرن بكثافة تجاه القوات، حيث جرى التعامل معهم مما أسفر عن مصرعهم والعثور بحوزتهم على أسلحة متنوعة بين ”عدد 2 بندقية آلية – طبنجة – كمية من الذخيرة – 2 قنبلة يدوية“.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وتتولى نيابة أمن الدولة العليا التحقيقات.