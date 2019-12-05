مصر .. 100 مليار دولار لتطوير السكك الحديدية والمترو

كشف وزير النقل المصري، اللواء كامل الوزير، خطة وزارته في المرحلة المقبلة، التي تعتمد على تطوير وتأهيل السكك الحديدية والمترو حتى عام 2024 بتكلفة 100 مليار دولار، مشيرًا إلى أنه يتم عقد صفقات مع شركات أمريكية تقدر بقيمة 466 مليون دولار وتوريد 1300 عربة روسية جديدة بقيمة مليار و160 مليون دولار.

وبيّن أن التمويل الخارجي للسكك الحديدية يصل إلى 20.6 مليار دولار، إضافة إلى عائد وموازنة السكة الحديد، مؤكدًا أن الوزارة تستهدف 100 مليار دولار لتطوير السكة الحديد والمترو فقط، بين خط سكة جديدة، ومونوريل، وتطوير الورش، وأنه تم البدء في تصميم اعتمادها من وزارة المالية لتنتهي منتصف 2023.

وأضاف الوزير المصري، خلال مؤتمر صحفي، على هامش استلام جرارات جديدة، أن خطة تطوير السكك الحديدية في مصر ستشمل 3 مراحل، أولها تنتهي في 30 يونيو 2020، وتشمل تطوير الورش، وإنشاء محطات ومزلقانات، وإشارات وعقود التوريدات، وتطوير الورش وحوكمة إجراءات قطع التذاكر.

وأوضح أن المرحلة الثانية تستهدف نقل مليوني راكب يوميًا في منتصف 2022، أما عن المرحلة الثالثة فتنتهي في منتصف 2024، حيث ستصل هيئة السكة الحديد إلى نقل 4 ملايين راكب يوميًا، بينما المترو سينقل 10 ملايين راكب يوميًا، مطالبًا المواطنين بضرورة الالتزام بتعليمات التشغيل.

ولفت إلى أن إجمالي الجرارات التي تم التعاقد عليها 260 جرارًا جديدًا مع 800 موجودة حاليًا بإجمالي 1060 جرارًا.

ونوّه إلى أنه سيتم تطبيق إجراءات صارمة، على إجراءات الركوب لمرافق السكك الحديدية، مشيرًا إلى أنه لن يتم السماح للركاب بعدم قطع التذاكر أو الركوب بين العربات أو إلقاء السجائر على الأرض في حرم السكك الحديدية.