مصر وفرنسا تؤكدان على ”عدم مشروعية“ اتفاق تركيا وحكومة الوفاق الليبية

أكدت مصر وفرنسا، على ”عدم مشروعية“ الاتفاق بين تركيا وحكومة الوفاق الليبية.

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه وزير خارجية مصر سامح شكري مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان.

وأكد الوزيران على ”عدم مشروعية الاتفاق، لتجاوزه للصلاحيات المقررة في اتفاق الصخيرات وانتهاكه للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن بشأن حظر السلاح إلى ليبيا“.

وكان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة ”الوفاق“ الليبية، فايز السراج، وقع مذكرتي تفاهم مع تركيا، حول الحدود البحرية.

وفي وقت سابق، التقى وزير الخارجية اليوناني، بنظيره المصري سامح شكري في القاهرة، واتفقا على أن مذكرتي التفاهم بين السراج وحكومة رجب طيب أردوغان ”لا أثر قانوني لها“.

وشدد شكري على أن مذكرتي التفاهم بين السراج وتركيا ”من شأنهما تعميق الخلاف بين الليبيين ومن ثم تعطيل العملية السياسية في وقت بدأ يتشكل توافق دولي حول كيفية مساعدة الشعب الليبي على الخروج من الأزمة الحالية“.