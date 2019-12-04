أدين بتعذيب محام.. مصر تفرج عن القاضي والبرلماني السابق محمود الخضيري

أخلت السلطات المصرية سبيل المستشار محمود الخضيري نائب رئيس محكمة النقض الأسبق، بعد قضاء فترة عقوبته في قضيتي إهانة القضاء وتعذيب مواطن في ميدان التحرير.

وكانت النيابة العامة المصرية أصدرت أمر ضبط وإحضار للخضيري فى نوفمبر 2013، لاتهامه باحتجاز محام لمدة 3 أيام وممارسة التعذيب بحقه وهتك عرضه، وصعقه بالكهرباء، داخل أحد مقار شركات السياحة الموجودة بميدان التحرير خلال ثورة 25 يناير.

وألقت الشرطة القبض على الخضيري، خلال تواجده بمنطقة ”سيدي جابر“ بالإسكندرية، بعدها أصدرت محكمة الجنايات حكمًا بحبسه 3 سنوات أخرى مع الشغل، بعدها تم اتهامه في قضية إهانة القضاء وحصل على إخلاء سبيل فيها، وقبيل الإفراج عنه، صدر أمر قضائي بضبطه وإحضاره مرة أخرى وحبسه على ذمة القضية نفسها.

وكان الخضيري أجرى عملية قلب مفتوح في 30 يوليو 2015 بمستشفى قصر العيني، ورغم المطالبة بالإفراج الصحي عنه في ذلك الوقت إلا أن الطلب تم رفضه.