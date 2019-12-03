شعبان عبدالرحيم.. مطرب بدرجة سياسي (فيديو إرم)

قاسم عبد الرحيم، الاسم الحقيقي للفنان المصري شعبان عبدالرحيم، الذي عُرف أيضًا بـ“شعبولا”، ولد في حي الشرابية في القاهرة عام 1955، في بيئة متوسطة الحال، ولم يكن على دراية بالقراءة والكتابة، ولكن ذلك لم يكن عائقًا أمام النجاح، وكانت الانطلاقة بأحياء الأفراح الشعبية ليلًا، بعد الانتهاء من عمله مع والده في محل لكيِّ الملابس.

بداية الانتشار حينما عرض عليه صاحب أحد محلات بيع الكاسيت إنتاج شريط له مقابل 100 جنيه مصري؛ ورغم ضآلة المبلغ اعتبرها شعبان مرحلة فاصلة في تاريخه الفني.

اشتهر شعبان بمواكبة الحدث سياسيًا، حتى لقبه البعض بـ“مطرب الترند“ قبل ظهور مصطلح ”الترند“ نفسه.

احتكاك شعبان بالسياسة بدأ بدعمه للانتفاضة الفلسطينية بأغنية ”بكره إسرائيل“ التي بلغت شهرتها الآفاق حتى إن شبكة ”سي إن إن“ الإخبارية الأمريكية، اتهمته بسببها بالتحريض على مناهضة التطبيع مع إسرائيل، في حين اعتبرها كثيرون على الجانب الآخر تعبيرًا عن نبض الشارع العربي.

منذ ذلك الحين لم يدع شعبان حدثًا سياسيًا دون أغنية: (بن لادن – العراق – بوش – أوباما – داعش – أردوغان – الجيش المصري).

امتد مشوار شعبان ليدخل عالم التمثيل، حيث شارك في فيلمي ”مواطن ومخبر وحرامي“، و“فلاح في الكونغرس“، وشارك في العديد من المسرحيات والدراما التليفزيونية، كما اتجه إلى التقديم التلفزيوني ببرنامج كوميدي بعنوان ”هات من الآخر“.

الفن الشعبي المختلف، الذي قدمه شعبان، وأسلوبه الغريب في الظهور بملابس ذات ألوان صارخة متداخله، جعل منه حالة لم تتكرر، وساعد هذا الخليط المختلف في تكوين ”كاريزما“ خاصة ومميزة لنجم الأغنية الشعبية.

ظهر شعبان مؤخرًا في حفلات موسم الرياض، حيث أحيا حفلًا على كرسي متحرك.

رحل شعبان عبدالرحيم عن عالمنا، لكنه سيظل ظاهرة ملفته تستحق التأمل والوقوف عندها.