السيسي يطلق منظومة ”التأمين الصحي الشامل“ ويفتتح أنفاق قناة السويس

أعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل رسميًا، لبدء العمل به في البلاد، مؤكدًا أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا خاصًا بقطاعي التعليم والصحة خلال الفترة الحالية.

وقال السيسي خلال افتتاحه بعض المشروعات القومية في محافظتي بورسعيد وشمال سيناء، إن الدولة المصرية تبذل الكثير من الجهد، وتطلق الحملات الصحية للكشف المبكر عن بعض الأمراض، مشيرًا إلى أن حملات الكشف المبكر تقلل من تكلفة العلاج فيما بعد.

وافتتح الرئيس السيسي عددًا من المشروعات القومية شملت افتتاح أنفاق قناة السويس الجديدة جنوب بورسعيد، و“محور 30 يونيو“، كما تفقد مستشفى النصر التخصصي لأورام الأطفال، التابع لمنظومة التأمين الصحي الشامل، ومشروع المزارع السمكية شرق بورسعيد، ومشروع تطهير بحيرة المنزلة.

كما تفقد السيسي ”أنفاق 3 يوليو“ جنوب محافظة بورسعيد، وغرفة التحكم الرئيسة للأنفاق، واستمع لشرح مفصل عن طبيعة عمل الغرفة.

وتعد هذه الأنفاق من أكبر المشروعات القومية، إذ تربط منطقة جنوب بورسعيد بسيناء، كما تربط غرب مدن القناة بشرقها لتسهيل حركة التجارة في منطقة إقليم قناة السويس، وتربط بين قارتي أفريقيا وآسيا، حيث تمر أسفل المجرى الملاحي للقناة، ونفذها 6 آلاف عامل ومهندس مصري من كبرى شركات المقاولات المحلية.

يذكر أن وزارة الصحة أعلنت في بيان لها، أن عدد المواطنين الذين قاموا بالتسجيل داخل منظومة التأمين الصحي الشامل أكثر من مليون مواطن، في محافظات المرحلة الأولى التي تضم: بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، جنوب سيناء، الأقصر أسوان.