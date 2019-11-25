ما حقيقة اقتحام سيارة لكمين أمني مجاور لمنزل رئيس الوزراء المصري؟

كشف هاني يونس المستشار الإعلامي لمجلس الوزراء في مصر، حقيقة اقتحام سيارة للكمين الأمني المجاور لمنزل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الحكومة المصرية في منطقة الشيخ زايد بالعاصمة القاهرة.

وأوضح المستشار الإعلامي في تصريحات رسمية مساء الاثنين، أنه بشأن ما أثير عن اقتحام سيارة لكمين مجاور لمنزل رئيس الوزراء، فإن ”الأمر يتلخص في وجود سيارة، نسى صاحبها أن يرفع فرامل اليد، واصطدمت بالكمين الموجود خارج الكمبوند“.

وأضاف يونس في تصريحاته التي نشرها عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي ”فيس بوك“ لتوضيح الأمر ”لا توجد أي مشكلات حدثت، ورئيس الوزراء لم يكن موجودًا أثناء الواقعة..اطمئنوا…تحيا مصر“.

يذكر أن رئيس الوزراء شهد خلال الساعات الماضية العديد من الفعاليات سواء الاجتماعات الدورية للحكومة المصرية، كذلك تفقد بعض المشروعات الجديدة المقرر افتتاحها خلال الفترة المقبلة.