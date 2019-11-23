مصر.. اعتقال الناشط القبطي ‎رامي كامل

ألقت قوات الأمن المصرية القبض على الناشط القبطي رامي كامل من منزله فجر السبت، وفق نشطاء وحقوقيين.

وأعلن المحامي طارق العوضي والصحفي خالد البلشي، عبر حسابيهما على ”تويتر“ نبأ القبض على رامي.

وقال المحامي الحقوقي مينا ثابت، إن سبب توقيف رامي يرجع إلى ”نشاطه المتعلق بمناهضة ما يتعرض له الأقباط من انتهاكات في مصر“.

وأضاف ثابت، وهو مدير برنامج الجماعات المهمشة التابع للجنة المصرية للحقوق والحريات، أنّ ”قوة أمنية من ثمانية أفراد يرتدون زي العمليات الخاصة بصحبة ثلاثة آخرين في زي مدني توجهوا لمنزل صديقه رامي كامل وقاموا بتفتيشه ومصادرة هاتفه الشخصي وكاميرا ولابتوب“.

وأشار في منشور على صفحته بـ“فيس بوك“، إلى أن قوات الأمن امتنعت عن ذكر سبب إلقاء القبض عليه، أو الإفصاح عن المكان الذي سيتوجه إليه.

ورامي كامل، ناشط قبطي ورئيس حركة شبابية تسمى ”اتحاد شباب ماسبيرو“، تأسست عقب أحداث عنف وقعت أمام مبنى الإذاعة والتليفزيون ماسبيرو في أكتوبر/تشرين الأول 2011.