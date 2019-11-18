مسؤول أمريكي: مصر معرضة للعقوبات بسبب شراء مقاتلات روسية‎

قال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الإثنين، إن شراء مصر طائرات مقاتلة روسية يعرضها لخطر العقوبات الأمريكية، كما يهدد مشترياتها من العتاد الأمريكي في المستقبل.

وأضاف ”آر. كلارك كوبر“ مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية والعسكرية، أن مصر على دراية بتلك المخاطر.

وكانت صحيفة ”كومرسانت“ الروسية ذكرت في مارس/آذار الماضي، أن روسيا ومصر وقعتا عقدًا يقضي بتوريد أكثر من عشرين مقاتلة من طراز سوخوي-35 وأسلحة قتال جوي إلى القاهرة، بمبلغ نحو ملياري دولار.

وأضافت أن توريد هذه المقاتلات إلى مصر قد يتم في الفترة ما بين عامي 2020 و2021.