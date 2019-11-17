مصر.. بلاغ للنائب العام يطالب بوضع أردوغان على قوائم الترقب والوصول

تقدم محامٍ مصري ببلاغ عاجل للنائب العام، طالب فيه باعتبار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، شخصًا غير مرغوب فيه في مصر، وكذلك إصدار قرار بوضعه على قوائم الترقب والوصول بسبب ”الجرائم“ التي ارتكبها في سوريا، على حد قوله.

وقال المحامي عزب مخلوف، إنه قدّم بلاغه نيابة عن مجموعة من المصريين من ذوي الأصول الكردية.

وأضاف البلاغ أن أردوغان“بصفته القائد العام للقوات المسلحة التركية استخدم أسلحة كيميائية محظورة ومجرمة دوليًا ضد المدنيين العزل في شمال سوريا، وهو سلاح الفسفور الأبيض، خلال قصفه للأماكن السكنية المدنية، ما تسبب بمقتل أعداد كبيرة من الشعب السوري، وإصابة آخرين بعاهات مستديمة بخلاف الآثار الجانبية المستقبلية الناتجة عن استعمال تلك الأسلحة والتي تنتج آثارًا مستقبلية“.

وأكد المحامي أن“مقيمي الدعوى من الجذور الكردية، ولهم علاقات إنسانية مع الضحايا، وهم جزء من الأكراد العرب في سوريا، ومن حقهم الدفاع عن حقوق من قُتلوا، وانتهكت حرماتهم“.

يذكر أن تركيا شنت هجمات عسكرية شمال سوريا في إطار عملية ”نبع السلام“ التي بدأتها ضد المسلحين الأكراد والمتشددين على حد سواء، وسط تنديد دولي وعربي.