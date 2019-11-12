قتلت سائقًا حاول اغتصابها.. النيابة المصرية تنصف ”فتاة العياط“

أصدر النائب العام في مصر اليوم الثلاثاء، قرارًا ينصف الطفلة أميرة أحمد، المعروفة إعلاميًا باسم ”فتاة الشرف“ أو ”فتاة العياط”، المتهمة بقتل سائق ميكروباص حاول اغتصابها.

وأمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، بإلغاء الدعوى الجنائية ضد الفتاة، بعدما ثبت أنها كانت تدافع عن شرفها، حين حاول الشاب اغتصابها في منطقة مقطوعة، بعدما استدرجها إلى هناك.

كانت أميرة أحمد (15 عامًا) قد نُسبت إليها تهمة القتل العمد لسائق في صحراء العياط، قبل ثلاثة أشهر، قبل أن تأمر المحكمة في وقت سابق بإخلاء سبيلها وتسليمها لولي أمرها دون كفالة.

وأرجع النائب العام قراره إلى ”انتفاء صفة الجناية عن الواقعة لوجودها في حالة دفاع شرعي عن عرضها“، حيث توافقت تحقيقات النيابة العامة في تفاصيل الواقعة، التي جرت يوم 12 من شهر تموز/يوليو الماضي، مع أقوال الفتاة وتحقيقات مركز مباحث العياط، أحد مراكز محافظة الجيزة في نطاق العاصمة.

بدأت القصة عندما ادعى السائق أنه عثر على هاتف صديقها، ثم حاول استدراجها إلى منطقة العياط جنوب الجيزة، لاستلام الهاتف في محاولة لاغتصابها، ولكنها قتلته وسلمت نفسها لقوات الشرطة.

وأثارت قضية ”فتاة العياط“ جدلًا في الشارع المصري في وقت سابق، بعد تقديمها للمحكمة، حيث طالبت جمعيات حقوقية ونشطاء بضرورة تبرئتها، باعتبارها تدافع عن عرضها، وحتى تكون قضيتها ”عبرة“ لمن يفكر في التعدي على الفتيات، لذلك يعد قرار اليوم إنصافًا لها، وفق نشطاء.