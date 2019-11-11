السلطات المصرية تفتح أبواب سجن طرة

المصدر: ا ف ب

فتحت السلطات المصرية اليوم الإثنين أبواب مجمع سجن طرة الشهير في القاهرة، للصحافيين والإعلاميين، في واقعة نادرة لتصحيح الانتقادات المتواصلة ضد الحكومة بشأن انتهاكات حقوقية في السجون.

وفي جولة إعلامية وسط إجراءات أمنية مشددة في مجمع السجون الواقع على الأطراف الجنوبية للقاهرة، عُرض على الصحافيين قطع أثاث يصنعها السجناء.

وشملت الجولة زيارة مزارع السجن وحظيرتي الأبقار والنعام، ومشاهدة مباراة كرة قدم قصيرة بين السجناء.

وتأتي فرصة زيارة طرة قبل يومين من توجه المسؤولين المصريين إلى جنيف للمشاركة في الاستعراض الدوري الشامل الثالث لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وتعتبر زيارة اليوم ردًا من السلطات على تقرير نُشر يوم الجمعة أعده خبراء متعاونون مع الأمم المتحدة حول وفاة الرئيس الأسبق محمد مرسي في حزيران/يونيو أثناء جلسة محاكمته واعتبروا أنّ ما حصل يمكن أن يرقى إلى ”اغتيال تعسفي بموافقة الدولة“.