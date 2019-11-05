طرح مبادرة مثيرة للجدل.. إحالة برلماني معارض إلى لجنة القيم بتهمة ”الإساءة لمصر“

قرر البرلمان المصري، اليوم الثلاثاء، إحالة النائب المعارض أحمد طنطاوي إلى لجنة القيم لاتخاذ ما يلزم من إجراءات بسبب ”إساءته لمصر“.

وقال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال إنه تلقى مذكرة من 95 نائبًا يطالبون بإحالة النائب طنطاوي إلى لجنة القيم؛ للنظر في الوقائع المنسوبة إليه.

وأضاف، في بيان، أنه أحال المذكرة إلى مكتب المجلس لاتخاذ اللازم، وفقًا للمادة 30 من النظام الداخلي للمجلس التي تنص على أن ”يحال العضو إلى لجنة القيم بقرار من مكتب المجلس، إذا رأى مبررًا لذلك، بعد سماع أقوال العضو“.

جاء ذلك بعد أن شهدت الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الثلاثاء، مطالبات من عدد من النواب بإحالة النائب طنطاوي إلى لجنة القيم، بعدما نشر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“ فيديو وصفه البعض بـ“هجوم على مؤسسات الدولة والاستقواء بالخارج“.

وطرح البرلماني طنطاوي، من خلال الفيديو، ”مبادرة من 12 محورًا رئيسيًا، بهدف إصلاح وتدعيم أركان الدولة الوطنية الديمقراطية العصرية الحديثة“، كما طالب بـ“انتخابات مبكرة لرئاسة الجمهورية“.

وأثار الفيديو ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ووسائل الإعلام، كما استغلها الإعلام الموالي لجماعة الإخوان المسلمين، خاصة تلك المتعلقة بالدعوة لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة في 2022، شريطة أن لا يشارك بها الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي، مع إعادة هيكلة وزارة الداخلية.