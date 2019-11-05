مصر.. كيف تستغل الجماعات الإرهابية تطبيق ”تيك توك“؟

أثارت برلمانية مصرية جدلًا بشأن استغلال الجماعات الإرهابية تطبيقات الهواتف الذكيّة، لنشر أفكارها بين فئة الشباب، خاصة تطبيق ”تيك توك“ الذي يشاهده حوالي 7.2 مليون مستخدم نشط شهريًا.

البرلمانية مايسة عطوة قالت، في بيان، إنّها تقدمت بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري الداخلية والاتصالات، بشأن استغلال الجماعات الإرهابية التطبيق الرائج و“تحويل مساره من محتوى ترفيهي يتداوله الشباب، إلى منفذ لعرض أناشيدها ولقطات تظهر بعض الجثث ومقاتليها“.

وقالت البرلمانية المصرية: إن ”بعض الفيديوهات على هذا التطبيق توثق كيفية تركيب قنبلة يدوية الصنع“، كما احتوت على ”صور جثث في الشوارع ونساء يؤيدن انضمامهن للتنظيم“.

واستكملت بأن المقاطع المنشورة تضمنت محاولات جاذبة لفئات المراهقين، فضلًا عن نشر عمليات القتل التي تقوم بها التنظيمات الإرهابية، وكذلك عناصر نسائية يحاولن استقطاب الشباب من خلال إبداء سعادتهن بانضمامهن للتنظيم.

وطالبت البرلمانية بـ“ضرورة التواصل مع الشركة المالكة للتطبيق لحذف أي فيديوهات تدعم الجماعات الإرهابية وتروج لأفكارها، بجانب انتباه الأجهزة الأمنية في مصر لهذا النوع من التطبيقات“.

وأطلقت شركة Bytedance الصينيّة في بدايات 2016 تطبيق ”تيك توك“، الذي يتوفّر داخل 150 بلدًا ويدعم 75 لغة، إذ بلغت مرات تنزيله أكثر من مليار مرة حول العالم، بحلول شباط/فبراير 2019.

وتصل نسبة مستخدمي ”تيك توك“ داخل مصر 7.2 مليون مستخدم نشط شهريًا، 62% منهم ذكور، و 38% إناث، بحسب متحدث باسم الشركة.